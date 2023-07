Entra nel bar e rapina una cliente. La donna minacciata con un ombrello

Era seduta al bar a consumare. Poi le minacce e la rapina. Succede a Colli Albani dove la polizia ha poi arrestato un giovane malvivente che aveva poco prima derubato una cliente che si trovava nel locale.

Sono stati i poliziotti del commissariato Appio Nuovo ad arrestare per rapina aggravata, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale un 24enne italiano che entrato in un bar di via Crivellucci ha rapinato alcuni avventori. Una volta sul posto gli agenti lo hanno trovato con ancora in mano la borsa di una donna, sottratta minacciando la stessa con un ombrello all’altezza del torace.

Fermato dagli agenti li ha spintonati per poi darsi alla fuga in via Arrigo Davila dove è stato bloccato e arrestato. Uno dei poliziotti intervenuti ha subito una lesione con 25 giorni di prognosi. L’arresto è stato convalidato ed è stata disposta la misura dell’obbligo di dimora.