Il bandito solitario che armato ha rapinato 5 mila euro in una sala scommesse

Armato di coltello ha rapina in un centro scommesse in via Baldo degli Ubaldi, a Roma. È quanto successo nel pomeriggio di domenica 9 giugno, intorno alle 17. Una persona, armata di coltello, ha minacciato i dipendenti dell'esercizio e si è fatta consegnare 5mila euro ed è poi fuggita.

Indaga la polizia. L'uomo avrebbe agito da solo. I poliziotti hanno ascoltato i presenti nel centro scommesse e acquisito le telecamere di zona.