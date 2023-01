Prima la rapina del cellulare, poi la ricatta

È stata aggredita alle spalle e rapinata del suo smartphone. Poi ricattata dal suo aguzzino che chiedeva un pagamento per riavere il dispositivo rubato. Un incubo per la vittima, una ragazza francese di 30 anni, finito con l'arresto di un uomo incastrato da un tatuaggio sulla mano.



A finire nei guai un uomo di 33 anni che armato di coltello aveva rapinato la sua vittima, portandole via anche sessanta euro oltre al cellulare. La giovane, sorpresa in viale Palmiro Togliatti nella notte tra il 17 e il 18 gennaio scorso, ha consegnato tutto e non appena il bandito si è allontanato, ha raggiunto le amiche, hanno chiamato la polizia e allo stesso tempo a scrivere via Whatsapp al numero del telefono appena rubato, il suo.



Così è iniziata la trattativa per riavere indietro il telefono. A questo punto il malvivente avrebbe chiesto 300 euro mostrando però la sua mano, quella con il tatuaggio. La vittima, seguendo le indicazioni della polizia, ha accettato l'appuntamento per consegnare le 300 euro. All'incontro si sono però presentati gli agenti che hanno bloccato il 33enne, riconosciuto dal tatuaggio sulla mano, che dovrà ora rispondere davanti al giudice delle accuse di rapina aggravata e tentata estorsione.