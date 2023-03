Va in stazione e viene derubato di portafoglio e caricabatterie

Ha seguito un uomo che stava andando verso la fermata metro della stazione Colosseo, poi lo ha rapinato rubandogli un portafoglio contenente circa 200 euro e un caricabatterie da cellulare.

È successo ieri pomeriggio. Vittima di un cittadino cileno di 23 anni, un uomo del Bangladesh. A intervenire una pattuglia del gruppo sicurezza sociale urbana della polizia di Roma Capitale.

Il ladro, una volta strappata la refurtiva dalle mani del malcapitato, all'altezza della fermata della metro, si era dato alla fuga, ma è stato subito raggiunto dagli agenti operanti in servizio di controllo sul posto, che lo hanno tratto in arresto, conducendolo nelle celle di via Macedonia in attesa del processo con rito direttissimo in corso questa mattina. L'uomo dovrà rispondere all'autorità giudiziaria di furto con strappo aggravato da violenza.