Rapina choc a Roma, coppia di anziani rapinati e pestati in casa durante l'ora della cena

Rapina choc a Pietralata dove una coppia di anziani è stata assalita in casa proprio da una banda di ladri armata di pistole e manganelli e con il volto travisato, che hanno forzato la finestra della camera da letto.

L'allarme è scattato intorno alle 21 di sabato sera in un appartamento al primo piano di una palazzina a pochi chilometri dall'ospedale Sandro Pertini. Sul posto sono intervenute le pattuglie dei carabinieri di Montesacro che hanno subito soccorso una delle due vittime, un anziano di 82 anni trasportato in codice rosso al pronto soccorso.

L'uomo non è grave, ma è stato colpito alla testa da una manganellata sferrata da uno dei banditi. Per tutta la serata i carabinieri hanno eseguito i rilievi nell'appartamento. Secondo quanto appreso, la banda era composta da quattro uomini, tre hanno agito all'interno dell'appartamento mentre uno era al volante di una auto usata per la fuga.

I ladri hanno fatto irruzione in casa mentre la coppia di anziani stava cenando. Il bottino racconta di 2500 euro in contanti e gioielli rubati. I carabinieri indagano e hanno sequestrato le immagini di sorveglianza della zona.