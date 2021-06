Incubo a Talenti: 95enne rapinata in casa da tre banditi

La banda si è fatta consegnare oro e gioielli per poi far perdere le proprie tracce

L'incubo si è materializzato all'alba quando un'anziana signora, ancora nel suo letto, si è trovata davanti tre rapinatori. Momenti di paura per una 95enne, obiettivo di una banda di malviventi che dopo essere entrata nella sua abitazione a Talenti l'ha minacciata e rapinata di denaro e gioielli.

La rapina si è consumata intorno alle 5:30 di giovedì mattina in un appartamento al piano terra di via Domenico Comparetti. Forzata una porta finestra i tre rapinatori, con i volti travisati da passamontagna, hanno sorpreso l'anziana (che vive da sola) in camera da letto. Senza nemmeno avere il tempo di comprendere cosa stesse accadendo la 95enne è stata minacciata e costretta a consegnare oro ed i soldi della pensione ai tre banditi che poi si sono dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

Sotto choc la donna ha contattato il 112. Nel quartiere residenziale del III Municipio Montesacro è quindi arrivata l'ambulanza del 118 e gli agenti dei commissariati San Basilio e Fidene di Polizia. Sotto choc, ma illesa, la donna è stata visitata dal personale medico per poi fornire la propria testimonianza agli investigatori.

Nell'appartamento di Talenti oltre agli investigatori della Squadra Mobile, che indagano sull'accaduto assieme ai poliziotti del commissariato Fidene Serpentara di polizia, anche il personale della polizia scientifica a caccia di eventuali tracce lasciate dalla banda.