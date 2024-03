Rapina al Carrefour, bandito punta pistola al collo di una commessa

Una pistola puntata contro il collo. A gelare il sangue di una cassiera del supermercato un rapinatore. Insieme al complice hanno fatto irruzione al Carrefour a Tor Vergata e in pochi minuti sono scappati con i soldi. Il colpo lo scorso martedì in via di Passo Lombardo.

I due criminali sono entrati all'opera intorno alle 20:00, poco prima della chiusura dell'esercizio commerciale gelando il sangue di clienti e dipendenti. Passamontagna a nascondere il viso e guanti neri, uno dei due ha impugnato una pistola e si è diretto alle casse. Puntata l'arma contro una lavoratrice hanno poi rubato il denaro contenuto in tre registratori di cassa. Poi la fuga a bordo di un'auto.

Richiesto l'intervento al 112 sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Romanina di polizia. Terrorizzati, i presenti hanno poi fornito la loro testimonianza. Acquisite le immagini delle telecamere di sicurezza del Carrefour. La coppia di rapinatori è attivamente ricercata dalla polizia.