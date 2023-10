La banda dei supermercati, con furgone ariete sfondano porta e rubano cassaforte: due colpi in un'ora

Due colpi in un'ora. La banda dei supermercati ha colpito alle porte di Roma. Dalle due alle tre e un quarto del mattino di lunedì 23 ottobre, un gruppo di malviventi ha saccheggiato due esercizi tra il comune di Colonna e quello di Grottaferrata. In entrambi i casi a dare l'allarme è stato il servizio di vigilanza. Sul posto i carabinieri che indagano.

Secondo quanto appreso, il primo colpo è stato messo a segno al Pewex di via Giovanni Bertoli. Qui la banda ha utilizzato un furgone per abbattere porta a vetri, per poi caricare la cassa continua sul mezzo e fuggire via.

Dopo le tre del mattino il secondo colpo al Carrefour di Grottaferrata. Uguale il modus operandi. I carabinieri della stazione di Colonna e del nucleo operativo di Frascati adesso indagano. Bisognerà capire se i ladri hanno lasciato tracce e se le telecamere degli esercizi commerciali hanno ripreso qualche elemento utile.