Il commando delle 'bionde', assaltano furgone e scappano con il carico di sigarette

Un vero e proprio commando armato. A gelare il sangue dell'autista di un furgone che trasportava stecche di sigarette quattro banditi che lo hanno minacciato con le armi per poi sparire con il carico di 'bionde'. La rapina in pieno giorno sulla via dei Laghi, nel territorio di Nettuno. Illeso il conducente del mezzo svaligiato ha poi richiesto l'intervento dei carabinieri.

La rapina si è consumata intorno alle 10:30 del 14 aprile sulla strada del comune del litorale nord laziale che collega la via Nettunense alla via Ardeatina (in prosecuzione su via di Cavallo Morto). Qui secondo quanto raccontato dalla vittima ai militari dell'arma della compagnia di Anzio, il mezzo sul quale viaggiava sarebbe stato affiancato da un altro furgone.

A gelare il sangue del trasportatore ci ha poi pensato la canna di una pistola, puntata contro di lui per farlo fermare. Posizionato il veicolo dai banditi davanti al furgone preso di mira sotto la minaccia delle armi il conducente ha aperto il portellone, con la banda che ha poi fatto sparire 40 colli di sigarette che l'autista stava andando a consegnare ad alcuni bar e tabbaccai di Anzio e Nettuno.

Ascoltata la vittima, scossa ma illesa, sono i militari del'arma della compagnia neroniana a svolgere le indagini. Cominciata una battuta di ricerca dfella banda la stessa ha dato al momento esito negativo.