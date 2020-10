Acilia: accerchiato e rapinato dal branco

Accerchiato da cinque persone, aggredito e rapinato. A vivere degli interminabili momenti di apprensione un ragazzo preso di mira mentre si trovava in strada ad Acilia. La rapina poco dopo la mezzanotte.

In particolare ad essere avvicinato dal branco è stato un cittadino del Bangladesh. Minacciato ed aggredito dal gruppo in via Giovanni Pian del Cardine l'uomo è stato poi rapinato del portafoglio contenente documenti e circa 150 euro. Fuggiti i rapinatori il 28enne ha quindi allertato la polizia.

Sul posto sono quindi intervenute le volanti della polizia. Ascoltata la testimonianza dell'uomo sulla rapina indagano gli agenti del Commissariaro Lido di Ostia.