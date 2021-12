Picchiato e rapinato dal branco sulla Tiburtina, poi le minacce: "Ritira la denuncia o ti veniamo a cercare"

Lo hanno prima picchiato e rapinato, poi, una volta compreso che sarebbero potuti essere scoperti lo hanno minacciato telefonicamente: "Ritira la denuncia o ti veniamo a cercare". A vivere il doppio incubo un cittadino romeno, aggredito e derubato della collana d'oro sulla via Tiburtina a Setteville, nel comune di Guidonia Montecelio. Era lo scorso 13 di novembre. A distanza di un mese gli investigatori di polizia hanno dato un nome ed un volto ad uno dei membri della banda, un cittadino romeno di 31 anni, e lo hanno arrestato con le accuse di reati di lesioni personali pluriaggravate, rapina e minacce.

Le indagini, coordinate dalla procura della repubblica di Tivoli, sono state avviate quando, nella serata del 13 novembre scorso, gli agenti del commissariato di Tivoli sono intervenuti in via Tiburtina (km 17+400), nel comune della provincia nord est della Capitale, per una segnalazione di rapina in danno di un cittadino romeno. L'uomo, con diverse ferite alla testa, al volto e in varie parti del corpo, ha riferito ai poliziotti di essere stato violentemente aggredito con bastoni e armi da taglio da quattro persone, che poi lo hanno rapinato di una collana in oro.

A seguito delle lesioni riportate, la vittima è stata soccorsa in codice rosso all’ospedale Sandro Pertini di Roma, dove è stato riscontrato un trauma toracico con contusioni agli organi interni, trauma cranico, ferite lacero contuse ed escoriazioni diffuse compatibili con calci, pugni e armi da punta e taglio. Gli approfondimenti investigativi hanno anche consentito di ricondurre all’indagato telefonate minatorie tese ad indurre la vittima a ritirare la denuncia.

Al termine delle indagini, nella mattinata del 16 dicembre i poliziotti del commissariato di Tivoli hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Tivoli nei confronti del cittadino romeno 31enne, indagato dei reati di lesioni personali pluriaggravate, rapina e minacce.