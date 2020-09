Rapina choc a Borghesiana, cuscino in faccia ad una 14enne: così le hanno rubato in casa

Rapina choc alla Borghesiana, dove una ragazza di 14 anni è stata immobilizzata da un ladro di 19 anni, entrato di soppiatto in casa sua. Un'azione violenta, tanto che il giovane malvivente ha anche bloccato la bocca della vittima con un cuscino. Il bottino? Un orologio.

A ricostruire il caso gli investigatori del commissariato Casilino dopo una indagine avviata il 13 marzo scorso, giorno della rapina, e conclusa nella giornata di ieri quando i poliziotti hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per un 19enne romano e per un 19enne originario di Frascati, lui ai domiciliari.

Una rapina organizzata nel dettaglio dai due malviventi con una meticolosa suddivisione dei ruoli. Il 19enne romano ha avuto il compito di introdursi nell'abitazione e rapinare la giovane dell'orologio, immobilizzandole un braccio e mettendole un cuscino sul volto. Il 19enne di Frascati, invece, in auto all'esterno ha avuto il ruolo di autista.

Le indagini condotte dai poliziotti hanno compiuto un'accelerazione nel maggio scorso quando la zia della minore ha saputo dare maggiori ragguagli agli investigatori. Le indagini si sono concentrate intorno ai due 19enni, che sono poi stati riconosciuti dalla donna nel corso di una ricognizione fotografica; era stata lei infatti a mettere in fuga il rapinatore, al suo rientro a casa.

Eseguita l'ordinanza di custodia cautelare a carico dei due indagati, emessa dal Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Roma, il 19enne romano si trova associato presso il carcere di Regina Coeli, mentre il 19enne di Velletri si trova ai domiciliari con divieto di contatti telefonici, telematici o di qualsiasi altro genere con persone diverse dai familiari già conviventi.