Rapina al distributore di Tor Bella Monaca: aggredito con un bastone e derubato da una banda

Rapina notturna al distributore di carburante dove una banda ha aggredito un uomo per poi derubare lui e portarsi via una macchinetta automatica per il cambio delle monete. Ad essere costretto alle cure mediche un cittadino bulgaro di 55 anni, solito stazionare nelle ore notturne al benzinaio di viale di Tor Bella Monaca dove è stato poi preso di mira dalla banda.

La rapina si è consumata poco dopo l'1:00 della notte del 23 novembre al distributore Agip di viale di Tor Bella Monaca 350 dopo che i tre banditi sono arrivati a bordo di un'auto grigia di grossa cilindrate nel piazzale del benzinaio. Armati di bastone hanno quindi aggredito il guardiano notturno rapinandolo del telefono cellulare e di circa 150 euro. Non paghi hanno quindi puntato una macchinetta per il cambio del denaro forzando un gabbiotto e portandosela via, con all'interno un bottino di circa 500 euro. Poi la fuga sullo stradone che dà il nome al quartiere del VI Municipio Torri.

Richiesto l'intervento al 112 il 55enne è stato medicato dal personale dell'ambulanza del 118. Sul posto sono quindi intervenute le volanti di polizia. Ascoltata la testimonianza dell'aggredito, i poliziotti hanno cominciato la caccia alla banda, con i tre rapinatori riusciti al momento a far perdere le proprie tracce. Acquisite le immagini di videosorveglianza della zona, sul caso indagano gli investigatori dei VI Distretto Casilino di polizia.