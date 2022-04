Assalto notturno al b&b, rapinatori in fuga con 7mila euro

Assalto in un b&b al Tiburtino dove una coppia di rapinatori ha aggredito il titolare di una struttura ricettiva scappando con un bottino di 7mila euro. Un blitz notturno, con l'uomo sorpreso mentre stava dormendo. A bussare alla porta del bed & breakfast che gestisce a Portonaccio due uomini, riusciti al momento a far perdere le proprie tracce.

La rapina si è consumata poco dopo le 3:00 della notte in via Carlo Caneva. Dopo aver finto di essere due clienti in cerca di un alloggio per la notte, la coppia criminale si è fatta aprire la porta dal titolare e lo ha aggredito accecandolo con lo spray urticante. Preso il denaro che aveva nel portafogli, circa 600 euro, ed altri 6mila euro che aveva in un cassetto i rapinatori si sono poi dileguati fra le strade del quartiere del IV municipio.

Richiesto l'intervento al 112 sul posto sono arrivate le volanti e gli agenti del commissariato Porta Pia di polizia, assieme al personale del 118 con l'uomo che ha rifiutato inizialmente il trasporto in ospedale recandosi poi volontariamente al pronto soccorso.

Gli investigatori hanno acquisito le immagini di videosorveglianza del quartiere a caccia di elementi utili a risalire ai malviventi.