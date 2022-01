Aggredito alle spalle, barista reagisce e mette in fuga il rapinatore

Ha atteso che chiudesse il locale, poi ha sorpreso il titolare alle spalle con l'intento di rapinarlo dell'incasso. Vittima un giovane barista di Pomezia che ha però reagito al malvivente mettendolo in fuga dopo una colluttazione ma non riuscendo ad evitare che scappasse con lo smartphone che gli era caduto nel corso dell'alterco. E' accaduto lo scorso 10 di settembre a Pomezia. A distanza di quattro mesi sono poi stati i carabinieri a rintracciare il delinquente.

A finire in manette con l'accusa di rapina aggravata un 33enne romano, arrestato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Pomezia che hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Velletri.

I fatti nella notte, in una strada del centro cittadino del comune della provincia romana. Qui il rapinatore, dopo aver atteso la chiusura di un bar caffetteria, ha aggredito il titolare mentre stava salendo sulla sua vettura per tornare a casa. Un furto che ha innescato la reazione del giovane barista che ha opposto resistenza mettendo in fuga il 33enne, scappato a piedi dopo essersi impossessato del telefono cellulare del proprietario del locale caduto a terra durante la colluttazione.

Gli elementi raccolti sulla scena del crimine, unitamente al riconoscimento del malfattore fatto dalla vittima, hanno consentito ai militari dell’arma di comporre un solidissimo quadro indiziario che, condiviso dalla procura della repubblica di Velletri ha consentito ai carabinieri di arrestare il 33enne.