Rapinatore lancia lattine contro i clienti del bar per guadagnarsi la fuga

Prima la tentata rapina poi il lancio di lattine. Un 27enne del Ghana, senza dimora, è entrato in un bar in viale da Vinci in zona San Paolo e, dopo aver consumato alcune bevande senza averle pagate, ha chiesto al titolare del denaro contante. Al rifiuto del proprietario, il 27enne ha reagito in maniera violenta prendendo alcune lattine e le ha lanciate verso i clienti presenti all’interno del locale, senza colpirli.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Roma San Paolo che hanno bloccato e ammanettato l’uomo, nonostante abbia opposto resistenza al controllo dei militari, aggredendoli. Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118.

Solo i militari hanno riportato lievi lesioni. L’uomo è stato portato in caserma e dovrà rispondere delle accuse di rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale.