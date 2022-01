Rapina borse al bar: le clienti la inseguono

Ha rapinato la borsa ad alcune clienti sedute ai tavoli esterni del bar. Un furto con destrezza che non è passato inosservato alle vittime che dopo averla inseguita hanno chiamato la polizia e l'hanno fatta arrestare. E' accaduto in un locale di Conca d'Oro, nel III municipio Montesacro. A finire in manette è stata poi una 22enne.

In particolare la ladra, un cittadina cubana, approfittando della distrazione di alcune signore sedute all’esterno di un bar in via Val Maggia, ha sottratto una borsa con dentro gli effetti personali.

La refurtiva è stata consegnata ad un complice nel tentativo di depistare le vittime che, comunque, accortesi dell’accaduto, sono riuscite, malgrado la reazione della 22enne che le ha aggredite, a chiamare le forze dell’ordine e a farla arrestare dagli agenti del III distretto Fidene Serpentara di polizia. Dovrà rispondere di rapina aggravata. Proseguono le indagini per identificare il complice.