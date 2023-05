Rapina bar armato di forbici, fermato dal titolare e da carabiniere libero dal servizio

Fermato dal barista e da un carabiniere libero dal servizio che si trovava nell'esercizio commerciale. È accaduto martedì mattina. L'uomo, armato di forbici, ha minacciato il titolare di un bar di via Appia Nuova e, dopo essersi impossessato del denaro contenuto nella cassa, è fuggito. Un militae dell'arma in servizio presso la Banca d’Italia, mentre si trovava in abiti civili all’interno dell’esercizio commerciale, ha dato l’allarme al 112, si è qualificato e ha intimato all’uomo, 30enne romano, di fermarsi, lo ha raggiunto e lo ha bloccato anche con l’aiuto del titolare del bar, un cittadino cinese.

L’immediato intervento di una pattuglia dei carabinieri del nucleo radiomobile di Roma ha consentito di arrestare dell’uomo che è stato condotto in caserma. Addosso al 30enne sono stati rinvenuti le forbici utilizzate per compiere la rapina, la somma contante di 60 euro sottratte dalla cassa e 1,5 grammi di cocaina. Le forbici e la droga sono state sequestrate mentre il denaro è stato riconsegnato alla vittima.

L’arrestato è gravemente indiziato dei reati di rapina, resistenza a pubblico Ufficiale, lesioni personali, produzione, traffico e detenzione illecita di stupefacenti e porto di oggetti atti a offendere. Nel corso dell’udienza presso le aule di piazzale Clodio, il tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e disposto per lui la misura degli arresti domiciliari.