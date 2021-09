Prenestino: rapina bar-tabacchi armato di spranga

Armato di una spranga ha provato a rapinare un bar tabacchi al Prenestino. Sono poi stati i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma ad arrestare un cittadino del Mali di 28 anni che, la scorsa sera, ha cercato di ripulire il titolare di un esercizio commerciale di viale della Stazione Prenestina.

Al loro arrivo, i militari hanno disarmato e bloccato il rapinatore, mentre stava ingaggiando una colluttazione con il fratello del titolare dell’esercizio commerciale che, dopo aver assistito alla scena, ha deciso di intervenire per difendere il fratello. I militari hanno sequestrato la spranga in metallo ed hanno arrestato il rapinatore e lo hanno accompagnato in carcere. Dovrà rispondere dell’accusa di tentata rapina.