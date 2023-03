La tabaccheria rapinata da una banda di malviventi in passamontagna

Stava chiudendo le serrande del suo negozio quando si è trovato davanti a tre uomini con i volti travisati dai passamontagna. Poi le minacce: "Dacci tutti i soldi". Vittima di una banda criminale il titolare di un bar tabaccheria di Marino, ai Castelli Romani.

La banda è entrata in azione poco dopo le 21:00 della scorsa sera in via Cesare Colizza. Minacciato il proprietario con delle spranghe l'uomo ha quindi consegnato ai malviventi circa 700 euro con la banda che prima di scappare si è impossessata di alcuni Gratta e Vinci.

Richiesto l'intervento al 112 a Marino sono intervenuti i carabinieri della locale stazione. Acquisiti i primi elementi i militari dell'arma hanno cominicato la caccia alla banda in passamontagna, con i malviventi riusciti al momento a far perdere le proprie tracce.