Il barista del Pigneto ferito con un cacciavite e rapinato di 20 euro

Ha atteso che uscisse l'ultimo cliente dal bar. Una volta dentro al locale ha brandito un cacciavite contro il titolare e l'ha minacciato: "Dammi tutti i soldi". A essere sorpreso nel suo locale al Pigneto un 36enne romano, poi ferito a un braccio e medicato dal personale del 118.

La rapina si è consumata intorno alle 20:00 di domenica 19 marzo in un bar di largo San Luca Evangelista, a due passi dalla fermata della linea C della metro Malatesta. Volto travisato e cappuccio in testa il malvivente ha minacciato il barista. Poi la colluttazione, nel corso della quale il titolare del negozio è rimasto ferito al braccio e al torace. Il malvivente ha poi preso 20 euro contenuto nel registratore di cassa e si è dato alla fuga.

Richiesto l'intervento al 112 il 37enne - dopo aver rifiutato il trasporto in ospedale - è stato medicato sul posto dal personale dell'ambulanza del 118. Ascoltata la vittima sulla rapina indaga la polizia.