Perde 1300 euro al gioco, poi rapina il denaro del bar tabacchi

Ludopatico e rapinatore. Dopo aver passato il pomeriggio a giocare - e perdere denaro - una volta arrivato il momento di saldare i "debiti" ha pensato bene di minacciare i titolari del bar tabacchi ed è scappato con l'incasso, oltre 1000 euro. Un pomeriggio di apprensione, vissuto dai lavoratori e dai clienti presenti venerdì pomeriggio in un locale in zona Aurelio.

Sono le 17:00 dello scorso 9 novembre quando il barista richiede l'intervento al 112 per una rapina appena consumata. Nel locale di via Gregorio VII intervengono le volanti e gli agenti del distretto Aurelio di polizia. Sul posto il titolare e il figlio, appena minacciati e costretti a consegnare circa 1200 euro all'uomo che per tutto il pomeriggio aveva giocato all'interno del locale.

Giocate avare di gioie per l'uomo. Come raccontato poi dal barista ai poliziotti lo stesso aveva perso circa 1000 euro giocando al lotto istantaneo. Sfortunato con le estrazioni l'uomo ha quindi tentato la fortuna con i Gratta & Vinci. Circa 300 euro di tagliandi, che non hanno però permesso al giocatore di rientrare delle perdite, anzi, le hanno portata da 1000 a 1300 euro. Al cliente viene richiesto il pagamento di quanto perso al gioco.

"Vado a prendere i soldi in auto", le rassicurazioni del giocatore al barista. Il cliente torna, ma invece di consegnare il denaro rapina i titolari, minacciando di essere armato. Rubati 1200 euro il giocatore si è poi allontanato, facendo perdere per il momento le proprie tracce. Ascoltati i testimoni e i titolari del bar tabacchi sulla rapina indaga la polizia.