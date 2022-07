Armato di coltello tenta rapina al bar: la titolare lo fa arrestare

È entrato in un bar del quartiere Fleming, ha afferrato un coltello che ha trovato usl bancone e lo ha puntato verso la titolare minacciandola: “Dammi l’incasso”. La donna però ha reagito e ha subito chiamato il 112, una prontezza di spirito che lo ha fatto arrestare.

È successo venerdì in via Civitella d’Agliano, a finire in manette un 34enne. L’uomo è entrato nel bar in mattinata e ha deciso di tentare il colpo, approfittando del coltello appoggiato sul banco. Quando la titolare si è accorta di quello che stava accadendo ha afferrato il telefono e in pochi istanti ha chiesto aiuto, mettendolo in fuga.

Nel giro di pochi minuti sul posto sono arrivate le volanti inviate dalla questura, che hanno rintracciato e bloccato l’uomo poco distante dal bar. Arrestato con l’accusa di tentata rapina, sabato mattina è stato portato in tribunale per la direttissima.