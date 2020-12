Rapina al bar a Conca d'Oro: titolare spintonato e derubato del denaro

Rapina in un bar a Conca d'Oro, nel Municipio Montesacro. Due i malviventi, un uomo ed una donna, che hanno spintonato il barista per poi darsi alla fuga con il denaro. La chiamata alla polizia nel tardo pomeriggio dell'8 dicembre in via Valsesia.

Secondo quanto riferito dal barista il rapinatore, "un uomo di colore", dopo aver rapinato il denaro contenuto nelle casse mentre si trovava in compagnia di una donna, è stato però scoperto dal commerciante. Nel tentativo di fermare il ladro il negoziante è stato però spintonato con la coppia poi riuscita a scappare con i 300 euro appena rapinati.

Illesa la vittima ha quindi chiamato la polizia con l'arrivo sul posto degli agenti del III Distretto di Polizia Fidene - Serpentara che indagano sull'accaduto.