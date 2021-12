Rapina all'alba in un bar: incappucciati e con il bastone portano via macchina cambiamonete

Non ha fatto in tempo ad alzare la serranda del proprio bar che si è ritrovato all'interno quattro balordi, incappucciati. Una rapina choc quella subita all'alba di ieri, sabato 18 dicembre, dal titolare di un locale di via Casal de Pazzi. Siamo al civico 69 e sono da poco passate le 5 di mattino.

Come ogni giorno il 63enne titolare del bar alza la serranda, entra ed apre la sua attività. Passano pochi minuti e nel bar fanno irruzione quattro giovani, incappucciati. Brandendo bastoni gridano alla rapina, si rivolgono al titolare e lo colpiscono con un colpo. Le casse, in quel momento vuote, li lasciano con un pugno di mosche.

C'è la macchina cambiamonete, pochi spicci. L'afferrano e la portano via, non prima di sferrare un ulteriore colpo alla vittima. Sotto choc e ferito, l'uomo chiama il 112. Sul posto interviene la polizia e gli uomini del 118 che lo portano al Pertini, dove viene soccorso in codice giallo.

In fuga i malviventi: ad attenderli fuori un'auto che, caricati i balordi, è fuggita a tutta velocità verso la Tiburtina. Acquisite le telecamere della zona, da parte della polizia è caccia aperta ai responsabili della rapina.