Accerchiato e rapinato da banda di ladri mentre passeggia in strada

Via di San Giovanni in Laterano

Stava camminando in strada per le vie del quartiere Monti quando è stato accerchiato, aggredito e rapinato dal branco. Vittima dell'assalto in via di San Giovanni in Laterano, un 49enne venezuelano che vive a Roma da anni. In quattro gli hanno strappato una collana in oro dal collo scappando lungo le vie limitrofe.

Il 49enne, sotto choc, ha contattato il Numero Unico per le Emergenze per chiedere aiuto, raccontando quindi ai carabinieri della Compagnia Roma piazza Dante tutto quello che aveva appena vissuto. La vittima ha lucidamente descritto ai militari le sembianze e il vestiario dei malviventi, indicandogli anche la via di fuga presa dal branco.

Dopo ininterrotte ricerche, i responsabili sono stati individuati in piazza Vittorio Emanuele II e sono stati fermati poiché perfettamente coincidenti con le indicazioni fornite dal 49enne. Nella tasca di uno di loro sono stati rinvenuti un coltello a serramanico di 15 centimetri e la collana oggetto di furto che ha inchiodato i ladri alle loro responsabilità.

I carabinieri hanno, quindi, fatto scattare nei loro confronti il fermo di indiziato di delitto con l'accusa di rapina aggravata in concorso. A finire nei guai sono così stati quattro cittadini egiziani, di età compresa tra i 19 e i 26 anni. Due di loro sono in carcere a Regina Coeli, gli altri sono stati portati rispettivamente a Civitavecchia e a Velletri in attesa della convalida.