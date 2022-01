"Datece tutto": in 7 armati di spranghe rapinano un bar. Caccia alla banda dei ladri incappucciati

Sono entrati in fretta e furia, incappucciati e armati di spranghe. "Datece tutto", hanno urlato prima di aggredire l'addetto alla sicurezza del locale. La rapina violenta andata in scena alle 3 del mattino di mercoledì scorso, in un bar via Tiburtina 1496.

Erano almeno sette i componenti della banda secondo le vittime ascoltate dagli agenti del distretto di San Basilio della polizia di stato, che indagano. Magro, comunque, il bottino. Anche perché la banda non è riuscita a scassinare né le slot machines, né le macchinette cambia soldi. E così, i rapinatori hanno portato via 600 euro in contanti per poi fuggire a bordo di una Punto grigia.

I poliziotti, subito sulle loro tracce, hanno trovato l'auto all'angolo tra via Prenestina e via Giovanni Battista Valente. I ladri hanno lasciato nel bar, invece, due mazze e un piede di porco. Chi indaga ha acquisito le immagini delle telecamere di zona ed esterne al bar. Non è escluso che il gruppo avesse già colpito in passato la zona. Non è la prima volta infatti che una banda di rapinatori mascherati, agisce nella periferia est di Roma.