La banda dell'appuntamento: l'app di incontri come esca, poi il sequestro e la rapina

Un appuntamento al buio concordato su una app di incontri con un altro ragazzo, poi l'agguato, il temporaneo sequestro di persona e la rapina. Una scena già vista a Roma est. Vittima questa volta un giovane di 20 anni che aveva organizzato un appuntamento in via Passo Lombardo, prima di andare in un locale. La serata però si è trasformata presto in un incubo.

All'incontro in realtà il giovane ha trovato tre uomini che lo hanno circondato e picchiato. I tre gli hanno rubato la collana e i bracciali in oro, poi i soldi, appena 40 euro. Dopo averlo rapinato, l'hanno scaricato in strada e sono fuggiti. Sul posto è arrivata la polizia ed è stata chiamata un'ambulanza.

I precedenti

La dinamica dell'agguato e della rapina ricorda quella avvenuta poche sere prima all'altezza di via dei Ruderi di Torrenova, quando un ragazzo è stato sequestrato e rapinato da una banda di tre uomini. Anche in quel caso di notte, i malviventi lo hanno lasciato in strada dopo il colpo. Le indagini sono in corso.

Prima ancora era successo a Finocchio dove un giovane di 29 anni era stato sequestrato in un container da due uomini. Il ragazzo era stato minacciato con un coltello, picchiato e poi rapinato di smartphone e denaro. Una somma non sufficiente però, con il giovane romano poi accompagnato ad un vicino bancomat per prelevare altri soldi. Poi la fuga della vittima ed il racconto alla polizia.