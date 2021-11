Montagnola, paura in banca: armati di pistola tengono in ostaggio e legano direttore e dipendenti

Sono stati momenti di paura quelli vissuti dal direttore della banca Monte dei Paschi di Siena in via Pico della Mirandola, alla Montagnola, e dai suoi dipendenti, sequestrati e minacciati da ladri armati che li hanno presi in ostaggio, legandoli, per saccheggiare l'istituo bancario. Un colpo non andato a buon fine perché, scattato l'allarme, carabinieri e polizia di Stato hanno arrestato i malviventi. I fatti sono andati in scena nella mattinata di ieri.

A ricostruire la rapina i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia dell'Eur e gli agenti della Squadra Mobile di Roma, VI sezione- contrasto al crimine diffuso. A finire in manette due romani di 45 e 53 anni che ora dovranno rispondere dell'accusa di tentata rapina in concorso, ricettazione, sequestro di persona e porto abusivo di arma da sparo con matricola abrasa.

Secondo quanto emerso, i due sono arrivati davanti la banca a bordo di un scooter. Una volta entrati, sotto la minaccia di una pistola, hanno preso in ostaggio il direttore e immobilizzato i dipendenti con delle fascette di plastica. I due rapinatori, però, non avevano fatto i conti con il sistema d'allarme dell'istituto che ha allertato le forze dell'ordine, accorse. I carabinieri, immediatamente intervenutipresso la filiale, hannno bloccato il 45enne che per nascondersi aveva usato una parrucca e occhiali da sole. L'uomo, armato di pistola Beretta calibro 380 con colpo in canna, sentendo le sirene, stava tentando di scappare.

Nello stesso momento, anche gli agenti della Squadra Mobile si sono precipitati presso la banca. Arrivati, uno dei poliziotti ha fatto irruzione nell'istituto bloccando il secondo rapinatore con l'aiuto dell'altro agente che gli copriva le spalle, liberando anche le persone tratte in ostaggio. Il 53enne fermato era mascherato con occhiali da sole e cappello, ed è stato trovato con una pistola giocattolo senza del tappo rosso.

Carabinieri e Polizia dopo aver arrestato i due rapinatori, hanno sequestrato la pistola Beretta modello 34 calibro 380 con matricola abrasa, 6 proiettili calibro 380, un caricatore, una parrucca, un paio di occhiali, un paio di guanti in pelle neri, un telefono cellulare completo di sim card a carico del 50enne e una pistola giocattolo priva di tappo rosso marca Bruni, un caricatore, 5 proiettili a salve, un cappello di lana, un paio di occhiali da sole e 11 fascette in plastica.

Dai successivi accertamenti è emerso che per lo scooterone utilizzato dai due, uno Yamaha X Max, era stato rubato lo scorso 29 settembre ad un 67enne romano che ne aveva denunciato il furto ai carabinieri di Cinecittà. Entrambi gli arrestati, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, sono stati portati presso il carcere di Velletri.