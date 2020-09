Colpo grosso in banca: rapinatori in fuga con 15mila euro

Colpo grosso in banca con due rapinatori in fuga con 15mila euro. La rapina è stata messa a segno intorno alle 9:00 di martedì mattina in un istituto di credito in zona San Giovanni.

In particolare sono stati due i rapinatori armati di pistola entrati all'opera. Con i volti travisati dalle mascherine i due banditi hanno atteso l'apertura della Banca Carige di via Gallia. Minacciato un dipendente si sono quindi fatti consegnare 15mila euro in contante per poi darsi alla fuga.

Allerate le forze dell'ordine sul posto sono interventi gli agenti del Commissariato San Giovanni di polizia che indagano sull'accaduto. A parte la paura nessuno è rimasto ferito.