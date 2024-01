Armati di pistola tengono in ostaggio clienti di una banca

Mattinata di paura a Torraccia. Due persone armate di pistola hanno fatto irruzione in una banca in via Donato Menichella e tenuto in ostaggio i clienti. I fatti poco prima delle 8.30.

I banditi volevano tentare un colpo grosso quando sono stati bloccati dai poliziotti di San Basilio, allertati e intervenuti. Uno due due è stato fermato fuori dall'istituto bancario. L'altro, nel frattempo disarmato, è stato bloccato all'interno. I due sono stati portati i commissariato. Nessuno è rimasto ferito.