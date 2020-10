Paura in banca, rapinatori rubano l'incasso e colpiscono cassiere alla testa

Paura in banca a Portonaccio dove un impiegato è stato colpito alla testa da due rapinatori in fuga. Il colpo è stato messo a segno venerdì mattina all'Ubi Banca di via Tiburtina.

Due i banditi riusciti ad entrare nell'istituto bancario, uno dei quali armato di pistola. Con i volti travisati dalle mascherine i due hanno minacciato i presenti e si sono fatti consegnare il denaro, ancora in via di quantificazione. Poi la fuga.

Proprio nel momento in cui cercavano di allontanarsi dalla banca uno dei due rapinatori, per cause ancora da accertare, ha colpito un cassiere alla testa con l'arma. I due sono poi riusciti a fuggire. Allertate le forze dell'ordine, sul posto sono intervenuti i carabinieri che indagano sull'accaduto.