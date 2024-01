Colpo in banca: rapinatori attendono l'arrivo del direttore e scappano con 25mila euro

Colpo grosso in banca. Due rapinatori sono infatti scappati con 25mila euro. Il blitz criminale all'apertura stamattina della Bcc di Pietralata. Attesa l'apertura da parte del dipendente la coppia di malviventi è entrata nei locali ed ha atteso l'arrivo del direttore. Minacciato con una pistola ha consegnato ai banditi il denaro, con i due poi scappati.

Sono le 7:45 di giovedì 11 gennaio quando l'impiegato dell'agenzia 12 della Banca di Credito Cooperativo di Roma arriva davanti i locali di via dei Durantini. Ad attenderlo due rapinatori. Una volta aperta la porta blindata la coppia è riuscita a entrare nell'istituto di credito in attesa dell'arrivo del direttore. Dei minuti di interminabile paura per il lavoratore, minacciato con una pistola.

All'arrivo del direttore della Bcc i rapinatori hanno quindi dato seguito al secondo atto della rapina. Così mentre uno dei due teneva a bada i lavoratori della banca il complice si è fatto aprire la cassaforte. Rapinati circa 25mila euro i malviventi si sono quindi dati alla fuga.

Richiesto l'intervento al 112 al Tiburtino sono quindi intervenuti i carabinieri della stazione Santa Maria del Soccorso e del nucleo operativo della compagnia Roma Montesacro. Scossi ma illesi, dipendenti e direttore hanno fornito la loro testimonianza ai militari. Acquisite le immagini di videosorveglianza della zona, sulla rapina indagano gli investigatori dell'Arma.