Sfondano ingresso della banca con un furgone: banda in fuga

Hanno spostato un'auto parcheggiata, poi hanno sfondato l'ingresso della filale della banca Intesa San Paolo di piazzale Adriaco, legato lo sportello Atm alla propria vettura e tentato di trainarlo via, ma qualcosa è andato storto. È quanto successo alle prime ore di lunedì 4 dicembre nella zona di Montesacro, da parte di una banda di ladri ora in fuga.

Sul posto la polizia di Stato e la scientifica per i rilievi. I malviventi, forse spaventati dal sistema d'allarme, hanno dovuto abbandonare lì parte del bottino. Da una verifica eseguita con i dipendenti, infatti, non sarebbero stati rubati soldi né dalla cassaforte né dalle casse continue, ma solo dagli sportelli ai clienti. Ingenti invece i danni alla struttura, ma anche ad alcuni veicoli parcheggiati, come una Smart e una moto.