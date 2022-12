Armati di pistola tentano rapina in banca: così è fallito il colpo della banda del buco

Sono entrati da un buco e hanno provato una rapina in banca. La banda, però, è stata fermata e il colpo è fallito. La tentata rapina a mano armata è andata in scena questa mattina a piazza Irnerio, all'incrocio con via Baldo degli Ubaldi. Due persone, a volto coperto e con una pistola, sono entrate nella filiale minacciando i dipendenti e rubando diverse banconote.

A dare l'allarme, alle 8:30, i dipendenti dell'istituto. Decisivi nel far arrestare i ladri. Sul posto è intervenuta la polizia che ha arrestato in flagranza i rapinatori e restituito il bottino alla banca.

Secondo quanto si apprende da alcuni testimoni, i due sarebbero entrati da un buco praticato nel muro del negozio a fianco. Un terzo complice, invece, sarebbe fuggito. La pistola, sequestrata, si è rivelata essere una scacciacani. Indaga la polizia.