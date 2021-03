Rapina in banca: armati di pistola rubano 4mila euro ad un cliente, fermato uno dei banditi. In fuga il complice

Hanno gelato il sangue di clienti e dipendenti che si trovavano in banca. Volti travisati e pistole in pugno i due banditi sono entrati alla Monte Paschi di Siena e dopo aver minacciato i presenti impugnando l'arma hanno rapinato un cliente in attesa di depositare il denaro all'istituto di credito. A mettere i bastoni fra le ruote ai due malviventi la polizia, che ha poi fermato uno dei due.

La rapina intorno alle 9:00 di stamattina, mercoledì 10 marzo, alla filiale della Monte Paschi Siena che si trova in piazza dei Consoli, al Don Bosco. Entrati nella banca i due hanno preso di mira un cliente e lo hanno rapinato di circa 4mila euro in contante.

Scattato l'allarme sul posto sono intervenute nel volgere di pochissimo tempo le volanti e gli agenti del Commissariato Tuscolano di polizia che sono riusciti a fermare uno dei dei due rapinatori con il complice riuscito nel frattempo a scappare con i 4mila euro appena rapinati al cliente.

Ascoltati i testimoni gli agenti hanno cominciato da subito le ricerche del secondo malvivente, al momento con esito negativo mentre il rapinatore fermato è stato accompagnato negli uffici del Distretto Tuscolano di polizia e messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.