Banditi assaltano una banca: le casse non si aprono e rapinano due clienti

Paura in banca a Colli Aniene dove due rapinatori hanno tentato il colpo all'istituto bancario per poi derubare due clienti dopo aver trovato le casse temporizzate chiuse.

A gelare il sangue dei presenti due banditi, entrambi romani come riferito dai testimoni. In particolare la coppia è entrata dall'ingresso principale della Banca Popolare di Milano (BPM) di viale Ettore Franceschini poco dopo le 11:00 di giovedì mattina. Uno armato di taglierino, l'altro di pistola, entrambi con i volti travisati, hanno minacciato uno dei dipendenti dell'istituto bancario per farsi consegnare il denaro.

A mettere i bastoni fra le ruote dei due le casse temporizzate, impossibili da aprire. La coppia ha quindi dirottato le proprie attenzioni su due clienti della BPM a cui hanno rapinato documenti e contanti. Poi la fuga a bordo di uno scooter.

Allertata le forze dell'ordine sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato San Basilio di polizia che indagano sull'accaduto.