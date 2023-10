Il parco si trasforma in una trappola: 15enne picchiato e rapinato da una baby gang

Attirato in una trappola assieme agli amici è stato picchiato e rapinato da un branco di giovanissimi. Un'aggressione in pieno giorno, in un parco molto frequentato dagli abitanti di Pietralata. A raccontare quanto subito da un 15enne la mamma, dopo aver sporto regolare denuncia-querela ai carabinieri della stazione di Casal Bertone.

Trappola nel parco Meda

I fatti nel pomeriggio di mercoledì 4 ottobre al parco Meda, al Tiburtino. Il giovane si trovava nelle adiacenze dell'area verde - frequentato con gli amici da sempre - quando è stato avvicinato da un coetaneo. "Sono di Torre Angela, non conosco la zona. I miei amici mi stanno aspettando al parco, mi sapete dire qual è?". Il pretesto utilizzato dall'adolescente. Il 15enne e i suoi amici si mostrano disponibili e lo accompagnano nell'area verde.

Picchiato e rapinato dalla gang

Una volta nel parco Meda l'amara sorpresa: un gruppo di giovani, "cinque ragazzi e tre ragazze", come poi dichiarato in sede di denuncia dalla vittima. Una vera e propria trappola. Il branco accerchia la comitiva di Pietralata con fare minaccioso. Quest'ultimo gruppo - avvertendo la mal parata - si allontana ma viene rincorso dalla gang. Raggiunto il 15enne, lo stesso è stato schiaffeggiato e colpito a calci e pugni. Poi la rapina del borsello che portava a tracolla.

"Nessuno è intervenuto"

Il ragazzo chiede aiuto "ma nessuno è intervenuto - racconta la madre del 15enne al nostro giornale -. Solo una signora che ha rimediato a sua volta uno spintone senza riuscire a impedire alla gang di allontanarsi". Scosso, l'adolescente ha quindi chiamato il papà che ha a sua volta richiesto l'intervento al 112.

Violenza inaspettata

In piazza Amilcare Zamorani sono quindi intervenuti i carabinieri della stazione Roma Casal Bertone. Raccolta la denuncia, il 15enne è stato accompagnato all'ospedale Sandro Pertini dove è stato medicato e dimesso. Un episodio inquietante, avvenuto in pieno giorno, in un parco pubblico "senza che nessuno intervenisse", aggiunge la mamma del giovane. "Per fortuna fisicamente sta bene. Ma è ovviamente molto spaventato. Essere aggredito nel parco che frequenta da sempre è stato per lui uno choc, una violenza inaspettata".

Le indagini dei carabinieri

Rapinato del borsello contenente dei soldi e le chiavi di casa: "Abbiamo dovuto cambiare la serratura per paura che qualcuno potesse utilizzare le chiavi per entrare in casa", conclude la mamma della giovane vittima. Ascoltato il ragazzo e i suoi amici sull'aggressione indagano i carabinieri della compagnia Roma Piazza Dante e della stazione di Casal Bertone.