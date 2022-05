Casellante picchiato e rinchiuso nel bagno, rapinatori in fuga con 18mila euro

Sono sbucati dal nulla nel cuore della notte, poi lo hanno minacciato, picchiato e rinchiuso in un bagno. Infine la rapina dei soldi contenuti nella cassaforte, circa 18mila euro. A vedersela brutta un casellante, un romano di 49 anni, poi medicato sul posto dal personale medico. La banda è entrata all'opera la notte di lunedì negli uffici che si trovano alla barriera Settecamini dell'autostrada A24, nel quadrante nord est della Capitale.

La richiesta d'intervento alla sala operativa della questura di Roma è scattata poco dopo le 2:30 della notte fra l'1 ed il 2 maggio dopo che la vittima è riuscita a liberarsi dal bagno di servizio dove - secondo quanto raccontato agli investigatori - era stato rinchiuso poco prima. Alla barriera della Roma-L'Aquila-Teramo è quindi intervenuto il personale del 118 ed una volante della polizia stradale.

Scosso, con i segni dei colpi ricevuti dai rapinatori, il 49enne ha quindi fornito la propria testimonianza agli agenti della polstrada. Tre i rapinatori arrivati a bordo di un'auto sportiva nei pressi del casello dell'A24 da via del Tecnopolo. Entrati negli uffici i tre hanno minacciato il 49enne con una pistola e lo hanno costretto ad aprire un armadietto blindato dove era contenuto il denaro in contante. Rapinati 18mila euro, il lavoratore è stato pi rinchiuso in bagno con la banda che si è data alla fuga in direzione della via Tiburtina.

Medicato sul posto il 49enne, che non è dovuto ricorrere alle cure dell'ospedale, sulla rapina indagano gli investigatori della polizia stradale di Roma. Acquisite le immagini di videosorveglianza del casello e delle strade limitrofe, sul posto per cristallizzare tracce utili alle indagini anche gli uomini della polizia scientifica.