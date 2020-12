Roma nord: rapinato in auto mentre è fermo al semaforo

Rapinato in auto mentre era fermo al semaforo. E' accaduto a Natale in via di Grottarossa, a Roma nord, dove i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un 35enne, già noto alla giustizia e originario di Santo Domingo.

L'uomo è salito a bordo di un'auto ferma al semaforo rosso e ha rapinato l'automobilista del suo portafoglio e di alcuni regali sui sedili posteriori. La vittima ha cercato di opporsi, ma l'intervento dei carabinieri ha scongiurato il peggio. Bloccato il 35enne, è stato sanzionato anche ai sensi della vigente normativa volta al contenimento del Covid-19.