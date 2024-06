San Basilio, con auto ariete sfondano la porta e saccheggiano bar

Furto nella notte in bar tabaccheria di via Tiburtina 1071, in zona San Basilio, alla periferia est di Roma. Una banda con un'auto usata come ariete ha sfondato la saracinesca e, una volta all'interno, rubato contanti dalle casse e decine di stecche di sigarette. Il bottino è da quantificare. Sul posto i carabinieri della stazione San Basilio e della compagnia Monte Sacro che indagano.