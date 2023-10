Rapina con l'ascia al bar tabacchi: bandito scappa in casa di un'anziana che lo mette in fuga

Armato di ascia si è presentato alla cassa del bar tabacchi a Finocchio, nella periferia est della Capitale. Minacciato il titolare il rapinatore si è fatto consegnare il denaro contante e si è dato alla fuga. Scavalcata la recinzione di un'abitazione si è trovato davanti la proprietaria, un'anziana signora.L'86enne viene spintonata ma riesce a metterlo in fuga. Il malvivente è stato però bloccato dai carabinieri che avevano appena assistito alla scena.

La rapina nel tardo pomeriggio di giovedì 12 ottobre al bar tabacchi Zagaria, fra via di Rocca Cencia e piazza Serrule, nel VI municipio delle Torri. Minacciato il titolare del locale, il malvivente ha preso 800 euro ed è scappato. Nel tentativo di far perdere le proprie tracce è entrato nella proprietà dell'86enne. Spintonata la signora si è disfatto della maglietta che indossava durante la rapina e dell'accetta utilizzata per minacciare il barista. Le grida della donna lo hanno però fatto allontanare.

Il malvivente ha quindi tentato un'altra fuga, ma prima di riuscire a entrare nel giardino di un'altra abitazione si è trovato davanti i carabinieri della stazione di Tor Bella Monaca. I militari impegnati in un servizio di controllo del territorio avevano infatti notato la scena. Fermato il rapinatore, gli uomini dell'Arma hanno recuperato sia la maglietta che l'ascia abbandonata dall'uomo. Indosso gli 800 euro appena rapinati, poi riconsegnati al titolare del bar tabacchi.

Identificato in un romano di 28 anni, è stato arrestato per rapina aggravata e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria per il rito direttissimo.