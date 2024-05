Rapina choc a Roma, va in bagno e trova i ladri in casa che minacciano lei e il marito: "Dateci soldi e gioielli"

Si è alzata per andare in bagno e ha trovato i ladri in casa che, armati di piede di porco e cacciavite, hanno minacciato lei e il marito per poi fuggire con il malloppo. Rapina choc nella zona di Colli Aniene, a Roma, con due anziani vittime di una coppia di ladri.

A ricostruire quanto accaduto alle 22:30 di sabato 11 maggio sono stati gli agenti della polizia di Stato che adesso indagano. Stando a quando ricostruito la donna ha sorpreso i ladri in casa che erano appena entrati forzando una inferriata in salone. L'anziana, urlando, ha fatto scattare anche il marito, ma entrambi sono stati poi minacciati dai malviventi armati.

"Dateci tutto", hanno ripetuto i due. Gli anziani hanno così obbedito prendendo dalla loro cassaforte gioielli e orologi per un valore complessivo di circa quattromila euro. Era il loro tesoretto. Poi i ladri, con il bottino, sono scappati. Le vittima, seppur sotto choc, sono rimaste illese e hanno allertato il numero unico per le emergenze. Ora la polizia indaga.