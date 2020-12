Balduina: finto poliziotto entra in casa di un 81enne e lo rapina del denaro

Gli ha mostrato un finto tesserino della polizia ed è riuscito ad entrare in casa spacciandosi per un agente che stava indagando su alcuni fatti accaduti nel condominio dove vive l'anziano preso di mira alla Balduina. Guadagnata la fiducia dell’81enne il fantomatico investigatore ha cominciato a frugare nell’abitazione della vittima per poi rapinarla del denaro ed allontanarsi dalla casa.

La rapina si è consumata intorno alle 11:00 di martedì 1 dicembre in un’abitazione di via Romeo Rodriguez Pereira. Dopo aver rovistato nei cassetti di casa dell’anziano il truffatore ha rubato circa 1500 euro ed è andato via. Scoperto il furto l’81enne ha quindi chiamato la polizia.

Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti del commissariato Monte Mario di polizia e quelli delle volanti. Scosso ma illeso l’anziano ha quindi raccontato ai poliziotti l’accaduto. Nell’appartamento di Balduina anche gli investigatori della polizia scientifica a caccia di tracce ed elementi utili per dare un nome ed un volto al finto poliziotto.