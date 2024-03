Il rapinatore lottatore che prende alle spalle le vittime fino a farle svenire

Si muoveva nella zona di Porta Maggiore fino a San Lorenzo per poi prendere alle spalle le vittime, strangolarle fino a farle svenire e rapinarle di cellulare e portafogli. Due i colpi messi a segno, ma non è escluso che siano di più. Anche perché, di recente, la stessa tecnica ha visto vittima anche altre persone.

A finire nei guai è stato un 37enne cittadino cubano arrestato dagli agenti del commissariato di Porta Maggiore. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, nei primi giorni di marzo, l'uomo ha colpito in via degli Orti Variani e via degli Apuli rapinando un uomo e una donna. La tecnica sempre quella, ha sorpreso le due persone alle spalle e, dopo averle bloccate con un braccio al collo all'altezza della giugulare fino a farle svenire, le rapinava dei loro effetti personali.

Le indagini hanno portato all'individuazione del 37enne cubano portato nella casa circondariale di Regina Coeli. Le indagini però proseguono. A pochi chilometri da via degli Orti Variani, infatti, di recente è stato segnalato anche un caso simile. Una vicenda raccontata da una vittima, scesa da un bus a largo Preneste, anche lei presa alle spalle, soffocata fino allo svenimento e rapinata sotto casa.