Movida, rapinarono una coppia: divieto di accesso alle aree urbane per 4 ragazzi

Il divieto, esteso anche alle zone immediatamente adiacenti, è di 2 anni per i due ragazzi e di 1 per le due ragazze. La fascia oraria per tutti sarà dalle 21.00 alle 06.00

Il 2 luglio scorso, ad Albano, insultarono e rapinarono una coppia a passeggio. Bloccati dai poliziotti in via Vascarelle, per 4 giovani sono iniziati i guai. Nel corso dell'intervento tre agenti rimasero feriti con una prognosi rispettivamente di 10 giorni per 2 operatori e di 7 giorni per l'altro.

A seguito della convalida dell'arresto da parte dell'autorità giudiziaria per i 2 ragazzi è stata disposta la custodia cautelare in carcere mentre le 2 ragazze sono state rimesse in libertà. Nei confronti di tutti il Questore di Roma ha disposto 4 D.A.C.U.R., il divieto d'accesso alle aree urbane e quindi ai pubblici esercizi e ai locali di pubblico intrattenimento di Albano dove è avvenuta l'aggressione. Il divieto esteso anche alle zone immediatamente adiacenti è di 2 anni per i 2 ragazzi e di 1 per le 2 ragazze. La fascia oraria per tutti sarà dalle 21 alle 6.