Aggredito e rapinato in strada, 28enne in ospedale

La segnalazione arrivata al 112 era di una lite in strada in atto. Arrivati sul posto i poliziotti hanno però accertato un tentativo di rapina arrestando un malvivente. A farne le spese un 28enne, poi costretto alle cure dell'ospedale. I fatti nella mattinata di sabato a Tor Bella Monaca.

In particolare sono stati gli uomini del Commissariato Casilino ad intervenire in via Pietro Anderloni. Arrivati sul posto hanno trovato due giovani, uno dei quali ferito. Poi la scoperta del tentativo di rapina subito dal ragazzo, un 28enne bielorusso, aggredito, come riferito dallo stesso ai poliziotti, da un gruppo di persone intenzionate a rubargli il telefono cellulare.

In via Anderloni assieme alla vittima anche uno dei rapinatori, un 30enne del Marocco, poi arrestato con l'accusa di rapina aggravata. Affidata alle cure del 118 la vittima è stata invece trasportata al Policlinico Casilino dove è stata refertata con dieci giorni di prognosi.