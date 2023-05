Rapinato e colpito al volto a San Lorenzo, rincorre il bandito e scoppia la lite

"Hai una sigaretta?", poi è stato colpito con due pugni e scippato dell'orologio che portava al polso. Questa la scusa con la quale un rapinatore ha sorpreso un ragazzo in strada a San Lorenzo. Aggredito, la vittima ha inseguito il bandito con il quale ha dato poi vita a una colluttazione. I due sono poi stati medicati in ospedale, con il malvivente arrestato dalla polizia.

Sono stati gli agenti del commissariato San Lorenzo di polizia, in servizio di controllo del territorio, a essere attirato dalle grida di aiuto di un ragazzo romano - un 26enne - mentre si trovava in terra in lite con un'altra persona alle 5:00 del mattino di domenica 28 maggio. Scesi dalla vettura i poliziotti hanno bloccato un uomo marocchino - poi identificato in un 27enne. Ascoltati un testimone e la vittima, questi hanno ricostruito l'accaduto: avvicinato in via di Porta Labicana con una scusa e colpito con un pugno al volto e uno allo stomaco, il 26enne è stato rapinato dell'orologio, del valore di un centinaio d'euro che portava al polso con il rapinatore poi scappato verso via dei Messapi.

Alle spalle del rapinatore la vittima. Raggiunto il malvivente, fra i due è nata una colluttazione nel corso della quale il bandito è riuscito - dopo averlo nuovamente colpito - a rubargli anche la catenina d'oro che portava al collo e lo smartphone con il quale stava allertando le forze dell'ordine.

Trovati entrambi in terra, fermato il malvivente lo stesso è stato trasportato dapprima all'ospedale San Giovanni e poi accompagnato negli uffici del commissariato del Verano. Identificato in un 27enne nato in Marocco, con precedenti, il rapinatore è risultato essere irregolare sul territorio italiano e gravato da un ordine del questore di lasciare il Paese dalla data del 22 maggio. Arrestato per rapina il 27enne è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria per il rito direttissimo.

In ospedale anche la vittima, refertata e dimessa con 7 giorni di prognosi al policlinico Umberto I che ha poi potuto recuperare la refurtiva, trovata indosso al rapinatore.