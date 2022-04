Picchiato e rapinato di smartphone ed orologio

Picchiato e rapinato in strada da un malvivente. Succede a Monteverde dove gli agenti delle volanti e quelli del XII distretto Monteverde hanno arrestato un cittadino albanese, di 53 anni, gravemente indiziato di rapina aggravata. E' accaduto in piazza Rosolino Pilo.

Lo straniero, dopo aver aggredito un uomo giudicato poi guaribile dai sanitari in 7 giorni salvo complicazioni, gli ha rubato il telefono cellulare e l’orologio, ritrovati rispettivamente nella tasca del suo giubbotto e in quella dei pantaloni. Dopo la convalida dell’arresto per lui è stato disposto l’obbligo di dimora nella provincia di Latina.

In via Gela invece, un cittadino romeno, insieme ad un complice che è riuscito a fuggire, aveva sfilato, il portafogli dalla tasca posteriore dei pantaloni di un uomo che però li ha seguiti chiedendo aiuto ad una guardia giurata di un esercizio commerciale e alla polizia: immediatamente è arrivata una volante che ha bloccato il 20enne straniero. Arresto convalidato dall'autorità giudiziaria.