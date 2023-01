Picchiata e rapinata dello smartphone

Picchiata in strada e rapinata dello smartphone. Succede a Testaccio dove un malvivente ha derubato del telefonino cellulare una donna per poi allontanarsi velocemente. Sono poi stati gli agenti della polizia locale a bloccare l'uomo - un cittadino del Ghana di 43 anni - mentre cercava di allontanarsi da piazza Vittorio Bottego.

In particolare sono stati gli uomini del Gpit, avvertiti da due turiste che avevano udito le urla della donna derubata, ad intervenire fermando l'uomo. Il 43enne, dopo aver schiaffeggiato la donna sottraendole il telefono, ha cercato di dileguarsi. E' stato fermato dalla pattuglia e posto in stato di arresto per il reato di rapina.